Елисеев стал первым российским биатлонистом, попавшим в цветочную церемонию в 2021 году

Норвежский биатлонист Тарьей Бе одержал победу в мужском масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

Второе место в гонке занял австриец Феликс Ляйтнер. Третье — швейцарец Беньямин Вегер.

Российский биатлонист Матвей Елисеев расположился на шестой позиции.

Таким образом, Елисеев стал первым российским биатлонистом, который попал в цветочную церемонию в личных гонках в 2021 году.

Ранее Польховский назвал причину снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира.