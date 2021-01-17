Елисеев стал первым российским биатлонистом, попавшим в цветочную церемонию в 2021 году
Карен Саркисян
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе одержал победу в мужском масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону.
Второе место в гонке занял австриец Феликс Ляйтнер. Третье — швейцарец Беньямин Вегер.
Российский биатлонист Матвей Елисеев расположился на шестой позиции.
Таким образом, Елисеев стал первым российским биатлонистом, который попал в цветочную церемонию в личных гонках в 2021 году.
Ранее Польховский назвал причину снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира.
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