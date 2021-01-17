Газзаев прокомментировал назначение Крамаренко на пост тренера вратарей ЦСКА
Карен Саркисян
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Депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Газзаев прокомментировал назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей московского ЦСКА.
По словам депутата, Крамаренко был прекрасным вратарем.
Газзаев считает, что тренера ждет успешная работа с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым.
«Думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА», — цитирует Валерия Газзаева «Матч ТВ».
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