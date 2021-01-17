Защитник «Нью-Джерси» поздравил Шаранговича с победой, перепутав Беларусь с Россией
Карен Саркисян
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«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке и завершилась в овертайме со счетом 2:1.
Победную шайбу в игре забросил белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович.
После матча защитник «Дэвилз» Пи Кей Суббэн поздравил Шаранговича с победой, перепутав Беларусь с Россией.
«Мама Россия, поздравляю с первым из множества голов», — написал Суббэн в Instagram.
Далее защитник опубликовал новую запись.
«Мама Беларусь, моя вина. Егор Шарангович, давай, вперед», — написал он.
Ранее Панарин раскритиковал партнера по «Рейнджерс» Бучневича после игры НХЛ.
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