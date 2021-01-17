«Анахайм Дакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счетом 2:1.
В составе «Вегас Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон и Макс Пачиоретти.
В составе «Анахайм Дакс» — Макс Комтуа.
Ранее дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс».