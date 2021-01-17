«Торонто» взял реванш у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».
Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Торнтон, Митч Марнер и Остон Мэттьюс.
У проигравшей команды отличились Ник Пол и Тим Штюцле.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
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