«Торонто» взял реванш у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Торнтон, Митч Марнер и Остон Мэттьюс.

У проигравшей команды отличились Ник Пол и Тим Штюцле.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».