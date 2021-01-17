Черышев останется в «Валенсии»

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Денис Черышев радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между... Денис Черышев радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между...
Денис Черышев радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев останется в «Валенсии». Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента игрока Хинеса Карвахаля, активно распространяющиеся слухи о потенциальной смене клуба не имеют под собой никаких оснований.

«Денису нравится в «Валенсии». Он чувствует доверие тренера и не собирается никуда уходить», — заявил агент.

Ранее стали известны детали контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с московским «Спартаком».