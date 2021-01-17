Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев останется в «Валенсии». Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента игрока Хинеса Карвахаля, активно распространяющиеся слухи о потенциальной смене клуба не имеют под собой никаких оснований.



«Денису нравится в «Валенсии». Он чувствует доверие тренера и не собирается никуда уходить», — заявил агент.

Ранее стали известны детали контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с московским «Спартаком».