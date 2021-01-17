Три игрока «Локомотива» не прилетели на сбор в Испанию

Три игрока московского «Локомотива» все еще не прилетели на первый тренировочный сбор 2021 года в Испанию.

По информации пресс-службы «железнодорожников» в Twitter, вратарь Маринато Гилерме, защитник Мурило и нападающий Зе Луиш получили присоединятся к команде на следующей неделе.

«Тренерский штаб предоставил дополнительные дни отдыха Гилерме и Мурило (оба год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии), а также Зе Луишу (продолжает восстановление под присмотром врачей)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.