Хабиб допустил возвращение в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал об итогах встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя UFC 257. Он отметил, что если спортсмены выдадут зрелище и вернут ему желание вернуться, то он вернется», — сказал Уайт на телеканале ABC.

24 октября Хабиб одолел американца Дастина Порье. После поединка он объявил о завершении карьеры.



Ранее Уайт анонсировал новости о Хабибе.