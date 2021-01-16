В Чечне раскритиковали блокировку аккаунтов «Ахмата» и АСА на YouTube

Министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев раскритиковал блокировку аккаунтов «Ахмата» и Absolute Championship Akhmat (АСА) на YouTube.

«О свободе слова теперь речь вообще не идет. Штаты давно перешагнули за эту линию. Развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова», — написал Дудаев в Instagram.



Также он отметил, что США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод.

Ранее Google объяснил блокировку YouTube-канала «Ахмата».