Игрок «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ сделал 500 результативных передач
Андрей Черников
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16 января магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Игрок команды из Магнитогорска Сергей Мозякин отметился результативной передачей, которая стала для него 500-й. Он стал первым игроком лиги, добившийся этого показателя.
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