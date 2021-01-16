Игрок «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ сделал 500 результативных передач

16 января магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2.



Игрок команды из Магнитогорска Сергей Мозякин отметился результативной передачей, которая стала для него 500-й. Он стал первым игроком лиги, добившийся этого показателя.



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