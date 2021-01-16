Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» Сотникова с победой на «Дакаре»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2021» в общем зачете грузовиков.

«Поздравляю вас с ярким успехом на «Дакаре-2021»... Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства также поблагодарил команду, наставников и технический персонал «КАМАЗ-мастера» за силу характера и слаженную работу.

Ранее гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал о столкновении с вертолетом.