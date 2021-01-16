Гонщик «КАМАЗ-мастер» Шибалов рассказал о столкновении с вертолетом

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал о столкновении с вертолетом, которое произошло на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар-2021».

Во время заезда на 11-м спецучастке машину россиянина подбросило вверх. Грузовик задел полозье вертолета, летевшего слишком низко над трассой. Сила удара оказалась не очень большой, поэтому пилот сохранил контроль над вертолетом. После столкновения грузовик получил повреждения воздухозаборника.

«Мы сами не ожидали, впервые в жизни такое, что получилось задеть вертолет. Он спустился слишком низко, а мы подлетели на подскоке», — сказал Шибалов в интервью, опубликованном на YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».

Также спортсмен высказался о втором месте команды в общем зачете грузовиков.

«Эмоции самые лучшие, потому что все три грузовика не подиуме, неважно, какой я, первый, второй или третий. Главное, что мы все вместе», — сказал гонщик.

Ранее было опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» Шибалова с вертолетом.