Рудковская ожидает от хореографа группы Тутберидзе личных извинений

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ожидает от хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова личных извинений. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, тот факт, что специалист нашел в себе силы попросить прощения, делают ему большой респект.

Рудковская заявила, что готова встретить Железнякова на входе в академию «Ангелы Плющенко» и услышать извинения лично или по телефону.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.