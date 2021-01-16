Рудковская выразила надежду, что бой между Плющенко и Железняковым состоится

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выразила надежду, что бой между ним и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым состоится. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, Плющенко уже начал подготовку к поединку.

Продюсер заявила, что это событие привлечет большое внимание поклонников фигурного катания и принесет дополнительный пиар участвующим сторонам, несмотря на то, что Железняков уже принес извинения за свой публичный выпад.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.