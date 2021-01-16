Московский «Спартак» расторгнет контракт с вратарем Андреа Романьоли. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, столичный клуб в ближайшее время расстанется с итальянским голкипером, приобретенным у «Ромы» летом 2019 года вместе с аргентинским форвардом Эсекьелем Понсе.

За все время пребывания в стане красно-белых Романьоли не сыграл за основную команду ни одного раза.



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