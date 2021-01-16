Стала известна предварительная дата выборов президента «Барселоны»

Стала известна предварительная дата проведения выборов президента «Барселоны». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, голосование запланировано на 7 марта. На пост главы каталонского клуба претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции итоговая дата выборов может быть перенесена на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти».