Стала известна предварительная дата выборов президента «Барселоны»
Вадим Балканов
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Стала известна предварительная дата проведения выборов президента «Барселоны». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, голосование запланировано на 7 марта. На пост главы каталонского клуба претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции итоговая дата выборов может быть перенесена на более поздний срок.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти».