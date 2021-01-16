«Монако» Головина обыграло «Монпелье» в матче чемпионата Франции
Вадим Балканов
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В очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграло «Монпелье».
Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Фолланд и Виссам Бен Йеддер, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличились Энди Делор и Элье Уайи.
После этого успеха подопечные Нико Ковача набрали 36 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее сообщалось, что в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» разгромил «Рому».
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