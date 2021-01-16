Капризов рассказал о реакции родных на свой дебют в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал о реакции родных на свой дебютный матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, друзьям из Новокузнецка было очень удобно следить за игрой против «Лос-Анджелеса», так как она начиналась в 10:00 по местному времени.

«Конечно, моя семья смотрела этот матч. Родные и друзья очень поддерживали.

После игры я со всеми созвонился. Было очень приятно принимать поздравления», — сказал Капризов.

Ранее сообщалось, что Латвия готова выступить единоличной страной-организатором чемпионата мира по хоккею — 2021.