Вратарь «Вашингтона» Самсонов остался в запасе на матч с «Баффало»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейберс». Об этом сообщает пресс-служба «Кэпс» в Twitter.

Начнет игру в воротах чешский голкипер Витек Ванечек, для которого предстоящий поединок станет первым в НХЛ.

Напомним, что во вчерашнем матче между этими соперниками со счетом 6:4 победу одержала столичная команда.

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал об адаптации к жизни в США.

Starting between the pipes for the first time in his career!



Congrats, @vitacz15! #ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/EbRLFRuQxr