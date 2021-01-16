Защитник «Филадельфии» Проворов забросил первую шайбу в новом сезоне

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил свою первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин на 12-й минуте первого периода поразил ворота «Питтсбург Пингвинз». Ассистировали ему Якуб Ворачек и Джеймс Ван Римсдайк.

После этого гола счет стал 3:0 в пользу «летчиков».

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе оценил первый матч Кирилла Капризова в НХЛ.