Роднина упрекнула Плющенко в слабости

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, тренеры и спортсмены не должны аппелировать к судьям.

«Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей.

Для таких случаев есть руководство команды — оно может написать протест», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось, что были объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию.