Роднина упрекнула Плющенко в слабости

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, тренеры и спортсмены не должны аппелировать к судьям.

«Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей.

Для таких случаев есть руководство команды — оно может написать протест», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось, что были объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию.