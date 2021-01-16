«Локомотив» проведет восемь матчей на испанских сборах

Московский «Локомотив» проведет восемь матчей на тренировочных сборах в Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

23 января подопечные Марко Николича сразятся с «Линкольном», а 27 января выйдут на поле против «Эстерсунда». Даты остальных игр будут объявлены позднее.

Напомним, что за 11 туров до конца чемпионата «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что никогда не перейдет в столичный ЦСКА.