Пабло подписал контракт с «Локомотивом»

Бразильский защитник Пабло подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом заявляет пресс-служба «железнодорожников».

Согласно официальной информации, игрок успешно прошел медицинское обследование и заключил трудовой договор с клубом, сроки которого не сообщаются.

Напомним, что за 11 туров до конца чемпионата «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проведет восемь матчей на тренировочных сборах в Марбелье.