Нападающий ЦСКА Гайч может пополнить состав «Дженоа»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может пополнить состав «Дженоа». Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает аргентинца в качестве одного из вариантов усиления атаки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей и записал на свой лицевой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Пабло прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом».