Нападающий ЦСКА Гайч может пополнить состав «Дженоа»
Вадим Балканов
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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может пополнить состав «Дженоа». Об этом сообщает портал Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает аргентинца в качестве одного из вариантов усиления атаки.
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей и записал на свой лицевой счет одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что бразильский защитник Пабло прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом».