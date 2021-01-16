Федотов сомневается в возможности возвращения Кокорина в «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов сомневается в возможности возвращения нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, черноморский коллектив вряд ли потянет уровень заработной платы 29-летнего форварда.

Федотов добавил, что Кокорин уходил в «Спартак» с намерением бороться за трофеи, и что информация о потенциальном контракте игрока с сочинцами является выдумкой, так как не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может пополнить состав «Дженоа».