Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против ЧМ по хоккею в Минске

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.

Тихановская и ее сторонники пытаются добиться отмены турнира в белорусской столице. Изначально чемпионат мира по хоккею должны были принять Латвия и Белоруссия, однако из-за политической обстановки проведение турнира в Минске находится под угрозой. При этом против проведения первенства в белорусской столице выступила и вторая страна-организатор.

«И мы направили письма в МИДы разных стран с призывом выступить против ЧМ в Минске, пока не вышли на свободу все политзаключенные, не закончились задержания и пока не проведены свободные, честные выборы», — сказано в Telegram-канале Тихановской.

Ранее сообщалось, что Фазель рассказал о переговорах с Лукашенко по поводу проведения ЧМ по хоккею.