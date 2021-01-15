Игрок «Манчестер Юнайтед» в рекордный раз стал футболистом месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Португальский футболист стал первым в истории первенства, получившим эту награду четыре раза за календарный год. Хавбек признавался игроком месяца в феврале, июне и ноябре 2020 года.

В декабре Фернандеш принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также на награду претендовали вратарь бирмингемской «Астон Виллы» Дамиан Мартинес, защитник «Бернли» Бен Ми, полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, хавбек «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».