Absolute Championship Akhmat назвал незаконной блокировку YouTube-канала

Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко отреагировал на блокировку YouTube-канала промоушена.

«Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, незаконно заблокировала YouTube-канал российской лиги смешанных единоборств АСА в связи с санкциями США и внесением ACA в списки Магнитского», — цитирует Яценко ТАСС.

10 декабря минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Google также заблокировал YouTube-канал грозненского футбольного клуба «Ахмат».