Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова впервые выиграл «Дакар»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова выиграл зачет грузовиков ралли-марафона «Дакар-2021».

Для российского гонщика это первая победа на престижном ралли-марафоне. В 2017 и 2019 годах он занимал вторые места в общем зачете.

Второе и третье места в общем зачете грузовиков заняли еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова и Айрата Мардеева.

Представители «КАМАЗ-мастера» в пятый раз подряд выигрывают «Дакар». Всего эта победа для российской команды стала 18-й.

Ранее сообщалось, что экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова стал вторым на десятом этапе «Дакара».