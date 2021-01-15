Директор костромского детдома заявила, что не получала деньги от Широкова

Директор детского дома №1 города Костромы Ольга Горбикова заявила, что бывший футболист сборной России Роман Широков не переводил на счет учреждения 100 тысяч рублей.

Ранее адвокат экс-игрока Вадим Лялин сообщил, что Широков продал бутсы, в которых он играл в скандальном любительском матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова, а вырученные деньги передал в детский дом.

По словам Горбиковой, 100 тысяч рублей были переведены не от Широкова, а от другого частного лица.

«Я Широкова такого вообще не знаю, впервые слышу о нем. Фамилия мне ни о чем не говорит. Да, 100 тысяч поступили, мы их уже израсходовали на нужны детского дома. Но от кого пришли эти деньги, я не знаю», — цитирует Горбикову «Спорт-Экспресс».

Ранее адвокат раскритиковал Широкова за продажу бутс, в которых он избил Данченкова.