«Нэшвилл» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча прошла в Нэшвилле на «Бриджстоун Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Кунин, Филип Форсберг и Калле Ярнкрок.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Бун Дженнер.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ.