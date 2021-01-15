Хет-трик Макдэвида обеспечил «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
В составе хет-трик на свой лицевой счет записал канадский форвард Конор Макдэвид. Дублем также отметился Райан Ньюждент-Хопкинс.
У проигравшей команды отличились Тайлер Мотт и Нейт Шмидт.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ.