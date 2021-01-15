Миранчук забил в дебютных матчах за «Аталанту» во всех турнирах
Вадим Балканов
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
25-летний воспитанник столичного «Локомотива» отличился на 43-й минуте игры с передачи колумбийского форварда Луиса Муриэля.
Стоит отметить, что россиянин отличался в своем первом матче за «бергамасков» в каждом турнире — чемпионате Италии, Лиге чемпионов и Кубке Италии. Об этом сообщает Opta Sports.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук дебютирует в стартовом составе «Аталанты».
1 - Aleksey #Miranchuk ha segnato con l'Atalanta in tutte le competizioni giocate:— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2021
- Dopo 8 minuti dal debutto in Champions League
- Dopo 20 minuti dal debutto in Serie A
- Dopo 43 minuti dal debutto in Coppa Italia
Matrioska. #AtalantaCagliari