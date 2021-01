Миранчук забил в дебютных матчах за «Аталанту» во всех турнирах

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

25-летний воспитанник столичного «Локомотива» отличился на 43-й минуте игры с передачи колумбийского форварда Луиса Муриэля.

Стоит отметить, что россиянин отличался в своем первом матче за «бергамасков» в каждом турнире — чемпионате Италии, Лиге чемпионов и Кубке Италии. Об этом сообщает Opta Sports.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук дебютирует в стартовом составе «Аталанты».

1 - Aleksey #Miranchuk ha segnato con l'Atalanta in tutte le competizioni giocate:



- Dopo 8 minuti dal debutto in Champions League

- Dopo 20 minuti dal debutto in Serie A

- Dopo 43 minuti dal debutto in Coppa Italia



Matrioska. #AtalantaCagliari