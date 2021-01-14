Мурзагулов отреагировал на слухи о том, что «Уфа» интересуется Уруновым

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слухи о том, что башкирским клуб интересуется футболистом московского «Спартака» Остоном Уруновым, передает Sport24.



«Мы бы не отказались от приобретения Криштиану Роналду. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси. От приобретения Урунова тоже бы не отказались», — сказал Мурзагулов.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года.

Ранее «Спартак» расторг контракт с Малколмом Баду .