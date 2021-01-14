Норвежскую биатлонистку Тандреволд увезла «скорая»
Андрей Черников
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас прокомментировал состояние здоровья Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая упала во время спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира, передает NRK.
«Могу сказать, что все хорошо. Но ее увезли на машине скорой помощи. У нее был шок. Вероятно, не справилась с давлением», — сказал Каас.
Напомним, в заезде победила норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 19-е место.
Ранее россиянки не смогли попасть в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону.