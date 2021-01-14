Россиянки не смогли попасть в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону

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На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе завершился женский спринт.

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, на второй строчке расположилась итальянка Доротея Вирер, замкнула тройку сильнейших Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 19-е место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

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