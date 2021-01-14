CAS считает Россию виновной в сокрытии государственной допинговой схемы

Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что власти России виновны в сокрытии государственной допинговой схемы. Об этом сообщается в мотивировочной части по решению спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), опубликованной на официальном сайте суда.

17 декабря 2020 года CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

«Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие», — говорится в документе.

По мнению CAS, изменения в базе данных показывают, что власти России по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему.

Также суд пришел к выводу, что точное число нарушителей антидопинговых правил никогда не удастся установить.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил надежду на то, что через два года РУСАДА восстановят в правах.