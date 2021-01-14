В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе к экс-игроку «Ростова»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о возможном переходе в команду футболистов «Дженоа» Эльдора Шомуродова и Джанлуке Скамакки.

«Как я уже говорил, у нас конкурентоспособный состав. Если на рынке будут хорошие варианты, то мы воспользуемся возможностью и усилимся. В противном случае — нет, нам некуда спешить», — цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об интересе «Ювентуса» к Шомуродову.