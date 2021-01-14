Рудковская включила учениц Тутберидзе в список любимых фигуристок

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала своих любимых фигуристок.

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что ей нравятся Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Софья Титова, которые занимаются в академии бывшего фигуриста.

«А также Камила Валиева, Аня Щербакова, Лиза Туктамышева и Рика Кихира! Ну и, конечно, Женя Медведева и Алина Загитова, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая — мои чемпионы», — написала Рудковская.

Ранее продюсер назвала хореографа группы Тутберидзе «безумной марионеткой».