Бывший наставник «Динамо» назначен на пост главного тренера «Нефтехимика»
Карен Саркисян
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера «Нефтехимика». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Нижнекамска.
Отметим, что условия контракта Новикова с «Нефтехимиком» не разглашаются.
«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!» — говорится в заявлении клуба.
После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Нефтехимик» набрал 40 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице..
Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.