Бывший наставник «Динамо» назначен на пост главного тренера «Нефтехимика»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера «Нефтехимика». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Нижнекамска.

Отметим, что условия контракта Новикова с «Нефтехимиком» не разглашаются.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!» — говорится в заявлении клуба.

После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Нефтехимик» набрал 40 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице..

Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.