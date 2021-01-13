Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Филип Фоден.

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) до восьми матчей. В следующей встрече «горожане» примут лондонский «Кристал Пэлас».

«Брайтон» не смог одержать победу в девятой игре подряд. В 19-м туре команда на выезде сыграет с «Лидс Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — 1:0

Голы: 1:0 — Фоден, 44.