Глава «Самбо-70» назвал «ерундой» вызов Плющенко на дуэль хореографом Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о резком высказывании хореографа Алексея Железнякова в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее представитель группы Этери Тутберидзе вызвал бывшего фигуриста на бой без правил, чтобы «заткнуть его поганый рот».

«На это даже не хочется обращать внимания! Это в стиле предновогоднего настроения. Ура, старый год! Что-то в этом роде. Для меня это все ерунда и глупости. Главное — работа», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Ранее Плющенко принял вызов на бой без правил с хореографом группы Тутберидзе.