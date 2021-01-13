Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На странице во «ВКонтакте» специалист предложил бывшему фигуристу провести бой «на ринге без прикрас».

«Ненавижу балаболов. Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь как обычно и придумаешь три тысячи седьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал Железняков.

Хореограф сопроводил свою запись поздравительной открыткой к старому Новому году.

Ранее Железняков обвинил супругу Плющенко Яну Рудковскую во лжи.