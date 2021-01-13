Полузащитник «Сассуоло» Локателли может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник итальянского «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, полузащитник является главной целью «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Локателли принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, забил два мяча гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.