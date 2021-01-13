Полузащитник Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс пройдет медобследование в российской команде 16 января.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — цитирует Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на трансфер Хендрикса в «Спартак».