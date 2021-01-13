Менеджер Хабиба оценил попытку главы UFC вернуть бойца в октагон

Ризван Магомедов, менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова, оценил попытку главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта вернуть спортсмена в октагон, передает ТАСС.

«Уайту нужно предложить что-то более интересное, чем реванш с Макгрегором. Жорж Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными», — сказал Магомедов.



24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он заявил о завершении карьеры.

Ранее Хабиб пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду.