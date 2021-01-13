Стала известна дата боя между Поветкиным и Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин встретится с британцем Диллианом Уайтом, передает слова промоутера Эдди Хирна BoxingScene.



Напомним, поединок должен был состояться 21 ноября, но его перенесли из-за того, что россиянин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, но в эту дату он тоже не состоится.

23 августа 2020 года Поветкин уже встречался с Уайтом. Тогда победу одержал россиянин.

Ранее Поветкин начал подготовку к реваншу с Уайтом.