Насимура рассказал о желании вернуться в ЦСКА

Футболист Такума Нисимура, выступающий в аренде за клуб «Вегалта Сендай», рассказал о том, что он хочет вернуться в московский ЦСКА, передает Sport24.

«Я всегда хотел остаться в ЦСКА. Я понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь, то буду к ней готов», — сказал Насимура.



Игрок отметил, что он не общался с Виктором Гончаренко с момента своего отъезда, но они много говорили до того, как он уехал.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА предложил полузащитнику «Ниццы» Данило контракт с зарплатой €1,6 млн.