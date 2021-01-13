Борис Игнатьев назвал имя легионера, который может усилить сборную России
Андрей Черников
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал имя игрока, который сможет усилить национальную команду, передает News.ru.
«Из легионеров, что сейчас играют в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — сказал Иванович.
Напомним, сербский игрок «Сочи» Иван Миладинович рассказал о том, что он хочет получить российский паспорт и играть за сборную России.
Ранее сообщалось о том, что Миладинович планирует получить российское гражданство.