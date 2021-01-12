Генеральному директору «Тамбова» грозит тюрьма за невыплату зарплат

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в беседе со Sport24 рассказала о ситуации с долгами в клубе.

По словам директора «Тамбова», 28 декабря против нее было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат.

Коновалова отмечает, что ей грозит реальный срок.

«Законодательство есть законодательство. Как ни крути, любые средства мы должны направлять на погашение долгов», — сказала он.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.